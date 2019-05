Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche-Engter: Vorfall am Zebrastreifen

Bramsche (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagnachmittag am Zebrastreifen in der Straße Im Alten Dorf ereignet haben soll. Der Fahrer eines grauen VW Golf Sportsvan war gegen 16.05 Uhr in Richtung Wallennhorst unterwegs und soll in Höhe des Hauses Nr.42 ein Kind angefahren haben, das in dem Moment über den Zebrastreifen auf die andere Straßenseite ging. Der 11-jährige Junge zog sich dabei eine leichte Verletzung zu. Wer die Situation beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche. Telefon: 05461-915300.

