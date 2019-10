Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Einbruch in Gaststätte - Zigarettenautomat aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (03./04.10.)brachen unbekannte Täter min eine Gaststätte im Pariser Weg ein. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, wurde der Rollladen eines Fensters hochgeschoben und die Scheibe eingeschlagen. In der Gaststätte wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen und daraus die Zigaretten und die Geldkassette entwendet. Im Gastraum wurden noch zahlreiche Schränke und Schubladen geöffnet, ob weiterte Gegenstände gestohlen wurden bedarf noch weiterer Abklärungen. Die Höhe des Diebstahlsschadens steht noch nicht fest, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Ob der Gaststätteneinbruch im Zusammenhang mit der Festnahme von drei jungen Männern nach einem Einbruch in einen Discounter in der Mannheimer Straße am Samstagmorgen (05.10.) gegen 3.20 Uhr steht, wird derzeit überprüft. (wir berichteten)

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

