POL-ROW: ++ Freddy will zurück nach Hause - Kuscheltier blieb bei der Polizei liegen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Bei dem Besuch der Rotenburger Polizei an der Königsberger Straße hat ein Kind in den vergangenen Tagen sein Kuscheltier liegen lassen. Der kleine Vogel wurde kurzerhand "Freddy" getauft und hat vorübergehend in einer Polizeimütze ein neues Nest gefunden. Die Beamten würden sich freuen, wenn er wieder den Weg nach Hause finden könnte. Freddy kann jederzeit auf der Polizeiwache oder beim Kontaktbeamten, Polizeihauptkommissar Fred Krüger, abgeholt werden.

