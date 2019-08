POL-ROW: ++ Autobahnpolizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss nach Verfolgungsfahrt ++ Autobahnpolizei stoppt Sattelzug mit Gefahrgut ++ 8-Jährige bei Auffahrunfall verletzt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Autobahnpolizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss nach Verfolgungsfahrt

Sittensen/A1. Nach einer filmreifen Verfolgungsfahrt hat eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen am Dienstagnachmittag die Drogenfahrt eines 29-jährigen Autofahrers aus Bremen gestoppt. Die Beamten wurden im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf der Hansalinie in Richtung Hamburg gegen 16 Uhr auf den Opel Vectra des Mannes aufmerksam. Sie lotsten das Fahrzeug zu einer Verkehrskontrolle an der Anschlussstelle Sittensen von der Autobahn. Der Fahrer kam der Aufforderung der Polizei zunächst auch nach, wendete aber auf der Stader Straße und fuhr mit hoher Geschwindigkeit zurück auf die Autobahn in Richtung Hamburg. Dort beschleunigte der Mann sein Fahrzeug auf knapp 200 Stundenkilometer. Die Streifenbesatzung konnten dem Flüchtigen aber folgen und das Fahrzeug im Bereich der Anschlussstelle Heidenau stoppen. Der Grund für die Flucht war schnell ermittelt. Der Bremer hatte vor der Fahrt Drogen konsumiert. Ein Urintest zeigte den Konsum von Kokain an. Zudem konnte der aus Serbien stammende Mann nur eine Fahrerlaubnis aus seinem Heimatland vorlegen. Da er sich schon länger in Deutschland aufhält, hat die Berechtigung ihre Gültigkeit verloren. Der Mann wird sich neben den Drogendelikten auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Autobahnpolizei stoppt Sattelzug mit Gefahrgut

##Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Hollenstedt/A1. Bei der Kontrolle eines niederländischen Sattelzuges mit Gefahrgut auf dem Gelände der Rastanlage Aarbachkate haben Beamten der Autobahnpolizei Sittensen am Dienstagnachmittag erhebliche Mängel festgestellt. Die Polizisten bemängelten, dass zwei Reifen des Sattelzuges nahezu komplett profillos waren. Außerdem war die orangefarbene Warntafel nicht ordnungsgemäß an der Zugmaschine angebracht. Dem 40-jährigen Fahrzeugführer aus den Niederlanden wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn und seine Spedition wurde ein Verfahren eingeleitet.

Einbruch beim Handwerker

Lauenbrück. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in den Lagerraum eines Handwerkers an der Straße Rittergut eingebrochen. Nachdem sie eine Tür aufgehebelt hatten, nahmen sie aus dem Lager zwei Kisten mit Handwerkzeug, einen Akkuschrauber und ein Bohrer-Bit-Set mit.

Kaffeeautomat aufgebrochen

Rotenburg. Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes haben unbekannte Täter in der Empfangshalle des Diakonieklinikums einen Kaffeeautomaten geöffnet. Wie sie das gemacht haben, ist noch unklar. Aus dem Gerät nahmen die Unbekannten die Wechselgeldkassette und Bargeld aus einer Auffangbox mit.

Tageswohnungseinbruch

Kirchwalsede. Am Dienstagnachmittag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr sind unbekannte Täter in die Einliegerwohnung eines Wohnhauses an der Straße Hinter den Höfen eingedrungen. Wie die Unbekannten in die Wohnung gekommen sind, wissen die Ermittler noch nicht. Gestohlen wurden zwei Spardosen mit Bargeld.

8-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Zeven. Bei einem unglücklichen Auffahrunfall vor einer roten Ampel an der Bahnhofstraße ist am Dienstagvormittag eine 8-jährige Fahrzeuginsassin verletzt worden. Ein 58-jähriger Kraftfahrer aus Mecklenburg-Vorpommern hatte gegen 9 Uhr bei dem Stopp nach einer Wasserflasche hinter seinem Sitz gegriffen und bei der Bewegung den Fuß leicht von der Bremse genommen. Das reichte, um seinen Lkw nach vorne gegen einen Opel Corsa rollen zu lassen. In dem Auto zog sich das Mädchen durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Wohnwagengespann verursacht Unfall und fährt weiter

Rotenburg. Ein bislang noch unbekannter Fahrer eines Wohnwagengespanns hat am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr in der Burgstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Beim Abbiegen von der Aalter Allee nach links in die Burgstraße wechselte das Gespann von der linken auf die rechte Fahrspur. Dort war ein 51-jähriger Autofahrer aus der Samtgemeinde Sottrum mit seinem Audi unterwegs. Um einen Zusammenstoß mit dem Wohnwagen zu vermeiden, musste der Mann bremsen. Ein 56-jähriger Autofahrer auf der Samtgemeinde Bothel reagierte zu spät und fuhr mit seinem VW Bus auf den Audi auf. Dabei entstand ein Sachschaden von rund dreitausend Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem Führer des Gespanns oder dem Kennzeichen geben können, melden sich bitte unter Telefon 04261/9470 bei der Rotenburger Polizei.

