Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Auf stehendes Fahrzeug aufgefahren - Drei Personen leicht verletzt

Mannheim (ots)

Drei Personen wurden bei einem Unfall am Samstagabend, kurz vor 23 Uhr, an der Kreuzung "Südtangente"/Landteilstraße leicht verletzt. Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer war an der Kreuzung auf einen stehenden Opel aufgefahren, wobei beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt wurden. Der 21-jährige Fahrer des Opels, dessen Beifahrer sowie der Verursacher zogen sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu, die von Rettungssanitätern vor Ort erstversorgt wurden. Sie wurden im Anschluss in Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Ausfahrt des Fahrlachtunnels zeitweise voll gesperrt werden. Nachdem die Autos abgeschleppt wurden, konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

