Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Mit über 1,6 Promille mit dem Auto unterwegs

Schönau (ots)

Eine Zeugin meldete am Sonntag, gegen 17:15 Uhr, der Polizei, dass ein Auto von Eberbach kommend in Richtung Neckarsteinach gefahren und dabei mehrere Male in den Gegenverkehr geraten sei. Zudem hätte der Fahrer des Wagens eine rote Ampel missachtet. Die Beamten suchten die Halteranschrift auf, wo der verantwortliche Autofahrer angetroffen werden konnte. Der 44-jährige Mann gab zu, zuvor mit seinem PKW unterwegs gewesen zu sein. Da der Mann bei einem Alkoholtest einen Wert von über 1,6 Promille pustete, musste er die Beamten mit aufs Revier begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein musste der 44-Jährige abgeben.

