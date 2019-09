Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/ BAB 6: Unbekannter verursacht Unfall und haut ab - Polizei sucht Zeugen

St. Leon-Rot/ BAB 6 (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Freitagmorgen ein rücksichtsloser Autofahrer auf der A 6 bei St. Leon-Rot. Der Unbekannte war gegen 8.20 Uhr auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Da Stau herrschte, wechselte der unbekannte Mann mit seinem Fahrzeug auf den Standstreifen, um an den stehenden Fahrzeugen vorbeizufahren und schneller vorwärtszukommen. Während der Fahrt auf dem Standstreifen stieß er gegen den Sattelauflieger eines 46-jährigen Lastwagenfahrers. Dieser stieg aus, stellte den Unbekannten zur Rede und schlug vor, die Sache auf dem nächsten Parkplatz zu regeln. Der unbekannte Autofahrer entgegnete nur, er habe einen dringenden Gerichtstermin, setzte sich wieder in sein Fahrzeug und fuhr einfach davon. Der Sattelzugfahrer konnte sich noch das Kennzeichen vom BMW des Unfallverursachers notieren. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats Walldorf dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Verkehrskommissariat Walldorf, Tel.: 06227-35826-0 zu wenden.

