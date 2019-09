Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Schlierbach: Jugendliche randalieren auf Schulgelände

Heidelberg-Schlierbach (ots)

Am Freitagabend meldeten Zeugen, dass auf dem Gelände einer Schule im Stadtteil Schlierbach mehrere Jugendliche randalieren würden. Kurz vor Mitternacht nahm ein Zeuge ein lautes Klirren, ausgehend von der Gelände der Grundschule in der Schlierbacher Landstraße, wahr. Beim Betreten des Schulanwesens konnte er eine Gruppe Jugendlicher beobachten, die mit kleinen Glasflaschen auf die Glas-Schutzscheiben des überdachten Schulhofbereichs warfen. Dabei ging zumindest eine Glasscheibe zu Bruch. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung einer nahegelegenen S-Bahn-Haltestelle. Dort konnten sie von verständigten Polizeibeamten festgestellt und kontrolliert werden. Durch den Zeugen konnten die Jugendlichen, die weitere Fläschchen bei sich führten, als die Randalierer auf den Schulhof identifiziert werden.

Gegen die sieben Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell