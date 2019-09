Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gerolstein (ots)

Am 14.09.2019 gegen 17:40 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Gerolstein mit seinem Personenkraftwagen die Straße "Unter den Dolomiten" in Gerolstein in Richtung der "Lindenstraße".

An der Einmündung missachtete der Fahrzeugführer die Vorfahrt eines sich auf der "Lindenstraße" befindlichen bevorrechtigten 37-jährigen Personenkraftwagenführers aus der VG Gerolstein und kollidierte mit diesem.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Der 37-jährige Fahrzeugführer wurde zudem, aber glücklicherweise nur leicht, verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der unfallverursachende 21-jährigen Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Gegen diesen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



