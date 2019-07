Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Heuballen entwendet

Homberg (ots)

Gleich ein ganzer Heuballen wird einem Bauern in der Gewanne "Auf der Höh" entwendet. Wie der Geschädigte mitteilt, hat sich der Diebstahl bereits im Zeitraum vom 19. Juni bis 06.Juli ereignet. Wer hat in der genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich festgestellt? Hinweise bitte an die Polizei in Lauterecken unter Telefonnummer 06382 911 0

