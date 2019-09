Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 26-Jähriger kam bei Betriebsunfall ums Leben

Wilnsdorf (ots)

Am frühen Freitagmorgen (13.09.2019) ist es zu einem tragischen Unfall in einem metallverarbeitenden Betrieb in Wilnsdorf gekommen. Ein 26-jähriger Mitarbeiter wurde beim Umgang an einem Werkstück von einem metallischen Element getroffen. Dabei erlitt der Mann tödliche Verletzungen. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen aufgenommen.

