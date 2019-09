Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Schmuck gestohlen: Mann verschafft sich Zugang zu Wohnhaus + Zeugen nach Aufbruch im Gemeindehaus gesucht + Ermittlungen nach Einbruch in Tierfachgeschäft aufgenommen + 25.000EUR Schaden bei Unfall

Landkreis Verden (ots)

Schmuck gestohlen: Mann verschafft sich Zugang zu Wohnhaus

Achim. Am Donnerstagmittag verschaffte sich ein unbekannter Täter unter dem Vorwand, Schmuck ankaufen zu wollen, Zugang zum Wohnhaus einer 89-jährigen Dame im Ortsteil Baden. Der Mann nahm mehrere Schmuckgegenstände an sich und zahlte die Wertgegenstände an. Zur Zahlung der Restsumme kam er jedoch nicht mehr zurück. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Der Mann wird nach ersten Erkenntnissen auf Mitte vierzig geschätzt, soll zwischen 1,70m und 1,75m groß und sehr dünn sein. Er soll blonde Haare, einen kurzen Bart und eine Brille getragen haben und außerdem hochdeutsch sprechen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die eine Person mit dieser Beschreibung oder andere verdächtige Umstände in der Nähe beobachtet haben, sich unter 04202/9960 bei den Beamten in Achim zu melden.

Zeugen nach Aufbruch im Gemeindehaus gesucht

Thedinghausen. Zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmittag gegen 14:00 Uhr gelangten unbekannte Person auf derzeit nicht bekannte Weise in das Gemeindehaus in der Achimer Landstraße. Anschließend gelangten sie gewaltsam in ein Büro und versuchten außerdem eine Tür zum Wohnbereich in dem Haus aufzubrechen. Sie flüchteten ohne Diebesgut, hinterließen jedoch einen Sachschaden von etwa 1.500EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Beamten in Achim gebeten.

Ermittlungen nach Einbruch in Tierfachgeschäft aufgenommen

Verden. Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden gegen 03:30 Uhr brachen mindestens zwei Täter in ein Tierfachgeschäft in der Bremer Straße ein und durchsuchten dies nach geeigneter Beute. Nach den ersten Erkenntnissen dürften sie ohne Diebesgut geflüchtet sein, eine genaue Prüfung dauert aktuell noch an. Dennoch entstand ein Sachschaden über mehrere hundert Euro. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe wahrgenommen haben, unter 04231/8060 um Hinweise an die Beamten.

25.000EUR Schaden bei Unfall zwischen zwei Pkw

Achim. Bei einem schadensreichen Unfall am Donnerstagnachmittag in der Brückenstraße in Fahrtrichtung Thedinghausen blieben die Unfallbeteiligten glücklicherweise unverletzt. Ein 53-jähriger Fahrer eines Skoda kam aus der Straße "Am Osterfeld" und kreuzte die Brückenstraße. Auf der bevorrechtigten Brückenstraße war zu dem Zeitpunkt jedoch gerade ein 60-Jähriger in einem Ford unterwegs, den der Skoda-Fahrer in der Brückenstraße scheinbar übersehen hatte. Bei dem anschließenden Aufprall entstand ein Sachschaden von etwa 25.000EUR. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Unfallbeteiligter gesucht

Achim. Am Donnerstagnachmittag gegen 16:45 Uhr kam es in der Borsteler Landstraße zu einem Unfall bei dem eine 16-Jährige auf einem Motorrad des Herstellers Yamaha stürzte. Nach ersten Erkenntnissen war ein Fahrer eines Betonmischers stadteinwärts an mehreren Pkw vorbeigefahren, die am Straßenrand geparkt waren. Er soll dabei auf die Gegenfahrbahn gefahren sein, sodass die entgegenkommende 16-Jährige ausweichen musste und dabei zu Fall kam. Der Sachschaden an der Yamaha kann noch nicht genau beziffert werden. Die 16-Jährige verletzte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand leicht. Der unbekannte Fahrer des grauen Betonmischers flüchtete vom Unfallort, ohne seine Personalien anzugeben. Mögliche Zeugen des Geschehens werden unter 04202/9960 um Hinweise zum Hergang und der gesuchten Person gebeten.

Unfall im Stau in Fahrtrichtung Münster geht glimpflich aus

Oyten. Auf der A1 zwischen Posthausen und Oyten kam es im stockenden Verkehr in Fahrtrichtung Münster zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei LKW. Ein 49-jähriger Fahrer eines Mercedes hatte scheinbar übersehen, dass ein 55-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aufgrund eines Staus vor ihm abbremsen musste und fuhr auf. Bei dem Aufprall entstand ein Sachschaden von etwa 11000EUR. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell