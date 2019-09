Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Nach Beleidigung zusammengeschlagen++Kühlauflieger verschwunden++Automarder entwendeten Fahrzeugteile++Auto überschlägt sich mehrfach - Autofahrerin alkoholisiert++

Landkreise Verden u. Osterholz (ots)

Nach Beleidigung zusammengeschlagen Verden. Nachdem er einen Gleichaltrigen beleidigt und geschlagen hat, ist ein 14-Jähriger am Mittwochmittag auf dem Nachhauseweg in der Hamburger Straße von drei bislang unbekannten Tätern zusammengeschlagen und -getreten worden. Anschließend flüchteten die Täter. Das Opfer erlitt Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nun nach etwaigen Zeugen, die die Auseinandersetzung am Mittwochmittag, gegen 13 Uhr, beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Kühlauflieger verschwunden Achim. Vom Parkplatz einer Firma in der Straße "In den Ellern" in Uphusen ist offenbar schon am Freitagabend ein Kühlauflieger im Wert von 55.000 Euro gestohlen worden. Der Diebstahl wurde erst in dieser Woche bei der Polizei gemeldet. Die Beamten ermitteln wegen schweren Diebstahls und suchen nach Zeugen, die am Freitagabend, gegen 20.45 Uhr, in Uphusen verdächtige Personen oder Zugmaschinen beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Automarder entwendeten Fahrzeugteile Oyten. Aus einem in der Elbinger Straße geparkten BMW haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch das Lenkrad mit Bedieneinheit, das elektronische Schaltgetriebe, das Navigationssystem, das Radio und die Klimaautomatik ausgebaut und mitgenommen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls. Zeugenhinweise nehmen die Polizeistation in Oyten (Telefon 04207/1285) oder das Polizeikommissariat in Achim (Telefon 04202/9960) entgegen.

Auto überschlägt sich mehrfach - Autofahrerin alkoholisiert Ottersberg. Aufgrund alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit ist eine 35-jährige Frau aus Ottersberg am späten Mittwochabend auf der Landstraße in Höhe der Einmündung "Im alten Dorf" mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der BMW der Frau mehrfach, konnte anschließend aber weitergefahren werden. Polizeibeamte trafen die schwerverletzte Frau im Nahbereich der Unfallstelle an und ließen sie in ein Krankenhaus bringen. Weil die 35-Jährige zudem deutlich alkoholisiert war, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. An ihrem Auto entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressestelle

Jürgen Menzel

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell