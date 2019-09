POL-VER: Nachtragsmeldung vom 25.09.2019

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Sieben Einbruchsversuche in Häuser

Achim-Uphusen Zwischen Freitag und Dienstag kam es in der Lenke-Schlesinger-Straße zu insgesamt sieben versuchten Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Die bislang unbekannten Täter versuchten an allen Objekten die Haustüren aufzuhebeln. Auf Grund der örtlichen Nähe, des gleichgelagerten Tatzeitraums, der Vorgehensweise und des Schadenbilds geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus.

Betrug im Namen der Kirche

Achim-Baden Zwei 19 und 23-jährige Männer und eine 23-jährige Frau sammelten am Dienstag gegen 15:45 Uhr Unterschriften im Namen einer Kirche. Im Bereich Am Lahof verlangten sie neben der Unterschrift auch noch eine Spende für die vermeintliche Kirche. Als angesprochene Personen kein Geld zahlen wollten, wurden die beiden Männer aggressiv und aufdringlich. Nachdem die Polizei informiert war, konnte die Personen im Bereich Langwedel angetroffen werden. Wie sich herausstellte, gibt es keinerlei Bezüge zu einer Kirche. Die Polizei Achim sucht Zeugen, die ebenfalls auf die Personengruppe getroffen ist. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim melden.

Gegenverkehr übersehen

Oyten Leichte Verletzungen zog sich am Dienstag eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in Oyten zu. Als ein 51-jähriger Rotenburger gegen 7:25 Uhr von der Hamburger Straße links in die Straße An der Autobahn abbiegen wollte, übersah er den Pkw der 47-jährigen Frau aus Oyten. Beim Zusammenstoß wurde ein Auto gegen den Mast einer Ampel geschleudert. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von 12.200 Euro.

13-jähriger Radfahrer verursacht Unfall

Achim Am Dienstag kam es gegen 13:05 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 13-jährigen Radfahrer und einem Pkw. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr das 13-jährige Kind die Bergstraße und überholte an der Einmündung zur Feldstraße stehende Autos auf der linken Seite. Ohne auf den Verkehr auf der Feldstraße zu achten, wollte der Junge die Straße überqueren. Die 73-jährige Autofahrerin kam von der Obernstraße und befuhr die Feldstraße. Sie versuchte den Zusammenstoß mit einer Vollbremsung zu verhindern. Bei dem Zusammenstoß kam der Junge zu Fall und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen zu einer Untersuchung weggefahren.

