Emstek - Verkehrsunsicheres Fahrzeug stillgelegt

Am 12. März 2019, gegen 12.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta auf der Bundesstraße 72 im Bereich Emstek einen 59-jährigen Mann aus Cloppenburg, der mit seinem Lkw (3170 kg zGM) Altmetall transportierte. Im Rahmen der Kontrolle stellten die speziell ausgebildeten Beamten fest, dass das 22 Jahre alte Fahrzeug über diverse Mängel (z. B. Hilfsrahmen an diversen Stellen durchgerostet) verfügte. Aus diesem Grund wurde das Kraftfahrzeug einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation vorgestellt. Das Ergebnis dieser Prüfung war ein Mangel der für sich alleine eine Verkehrsunsicherheit begründet, sowie 21 weitere erhebliche Mängel (z. B. Betriebsbremse an einem Rad ohne Funktion) und ein geringer Mangel. Der weitere Betrieb dieses Lkw wurde, in Absprache mit der Zulassungsstelle des Landkreises Cloppenburg, untersagt. Die amtlichen Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung Teil I wurde sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer, der zudem auch Fahrzeughalter war, wurde zudem ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

