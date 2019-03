Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 10. März 2019, kam es zwischen 15.00 und 17.00 Uhr in der Ostlandstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen am Straßenrand geparkten VW Passat und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Garrel - Betriebsunfall

Am Montag, 12. März 2019, kam es gegen 18.00 Uhr in einer Firma zu einem Betriebsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 23-jähriger Mann bei Arbeiten in einem Tankanhänger, in dem sich Restgülle befand, das Bewusstsein. Wegen auftretender, gefährlicher Gase wurde der Mann durch Kräfte der Feuerwehr Garrel unter Atemschutz geborgen. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 36 Kameraden vor Ort. Die medizinische Versorgung wurde durch Rettungskräfte aus Garrel und Cloppenburg vorgenommen. Der 23-jährige wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) betreuten die anwesenden Personen. Polizei und Berufsgenossenschaft übernehmen nun die Ermittlungen, wie es zu diesem Unfall kommen konnte.

