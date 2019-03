Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Dinklage - Versuchter schwerer Diebstahl aus einer Spielothek

Am Mittwoch, 13. März 2019, begaben sich drei bislang unbekannte maskierte Täter um 01.22 Uhr in eine Spielothek am Place D'epouville. Sie hielten sich mit Brecheisen ausgestattet für kurze Zeit in den Räumlichkeiten verborgen ehe der Betreiber auf sich aufmerksam machen konnte. Hieraufhin ergriffen die drei Personen fußläufig die Flucht in Richtung Innenstadt. Es wurde kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 12. März 2019, wurde um 23.53 Uhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Hamburg auf der Straße An der Gräfte kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 11. März 2019, kam es zwischen 09.30 und 16.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Küstermeyerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Renault Megane. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des Schadens ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 12. März 2019, kam es zwischen 07.00 und 12.35 Uhr auf einem Parkplatz an der Universitätsstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Nissan Pulsar und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 12. März 2019, kam es zwischen 14.00 und 18.40 Uhr auf einem Parkplatz an der Lindenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Audi A6 und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

