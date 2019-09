POL-VER: Pressemeldung vom 25.09.2019

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

-- Bereich Verden --

++ Brennender Duschvorhang ++

Verden. Polizei und Feuerwehr wurden am Dienstagabend zum Brand eines Duschvorhanges in die Elbestraße gerufen. Vermutlich durch die falsche Handhabung eines Glätteisens gerät hier eine Rolle Toilettenpapier in Brand und entzündet in der Folge einen Duschvorhang. Die Feuerwehr Verden konnte den Brand schnell ablöschen. Eine 14-Jährige Bewohnerin atmete kurzfristig Rauchgas ein und wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Der Brand führte in dem Badezimmer zu keinem größeren Schaden.

++ Gespann fährt auf ++

Verden. Auf der Waller Heerstraße, im Bereich der Anschlussstelle Verden-Nord, kam es am Dienstagmorgen zu einem Auffahrunfall. Der 45-jährige Fahrer eines VW-Crafter mit Anhänger fuhr von der Stadt kommend in Richtung Walle und fuhr auf den vor ihm verkehrsbedingt haltenden Fiat-Iveco eines 58-Jährigen auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 9.000,- Euro.

- - Bereich Osterholz-Scharmbeck - -

++ E-Scooter ohne Versicherungsschutz - Fahrer steht unter Drogeneinfluss ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagnachmittag erfolgte gegen 15:00 Uhr in der Straße Am Kleinbahnhof die Kontrolle eines 17-jährigen Fahrers eines E-Scooters. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug weder über eine Betriebserlaubnis noch über einen entsprechenden Versicherungsschutz verfügte. Gegen den 17-jährigen Fahrer aus Kirchtimke wurde deshalb ein Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass der Fahrer offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv, sodass im Anschluss eine Blutprobe entnommen werden musste. Der 17-Jährige muss hier mit einem Bußgeld von mindestens 500,- Euro und einem Fahrverbot rechnen.

++ Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss ++

Lilienthal. Am Dienstagabend erfolgte gegen 21:30 Uhr in der Heidberger Straße in Lilienthal die Kontrolle eines 28-jährigen Pkw-Fahrers aus Lilienthal. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein Vortest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Zur Feststellung der genauen Beeinflussung wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Pkw-Fahrer muss nun mit einem Bußgeld von 500,- Euro und einem Fahrverbot rechnen.

++ Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten ++

Ritterhude. Am Dienstagmorgen kam es gegen 07:30 Uhr auf der Oslebshauser Landstraße in Ritterhude zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Feststellungen befuhr eine 31-jährige Frau aus Osterholz-Scharmbeck mit ihrem VW Golf die Schloßbrücke in Richtung Nordseite. Ausgangs einer Rechtskurve geriet sie aufgrund von überhöhter/nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Ihr Pkw drehte sich, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit der Beifahrerseite mit einem entgegenkommenden Lkw. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. An ihrem Pkw entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.

++ Kind verursacht Auffahrunfall ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagnachmittag kam es gegen 15:45 Uhr in der Pennigbütteler Straße in Osterholz-Scharmbeck zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Feststellungen lief ein 6-jähriges Mädchen hinter einem geparkten Pkw auf die Fahrbahn. Dabei lief es seitlich in einen vorbeifahrenden Opel Tigra. Ein in gleicher Richtung fahrender Opel Meriva kann durch den Fahrer rechtzeitig zum Stillstand gebracht werden. Der dahinter fahrende Opel Crafter kann jedoch nicht rechtzeitig abgebremst werden und fährt auf. Das Kind wird leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt. Ein Pkw ist derart stark beschädigt, dass er durch den Abschleppdienst entfernt werden muss. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 7.000 ,- Euro.

