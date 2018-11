POL-SO: Geseke - Ladungsdiebstahl

Geseke (ots) - Am Freitag, um 01:35 Uhr, wurde die Polizei zu einem Parkplatz an der A 44 gerufen. Hier hatte ein Lkw-Fahrer zwei unbekannte Täter beobachtet, die sich an einem Lkw zu schaffen machten. Der Mann verständigte daraufhin die Polizei. Die beiden Täter bemerkten den Zeugen und flüchteten. Sie hatten ein Loch in die Plane eines russischen Lkw geschnitten, während der Fahrer im Führerhaus schlief. Die Diebe entwendeten eine nicht bekannte Anzahl an Elektroartikeln. Die Täter wurden als 170 und 180 Zentimeter groß beschrieben. Sie trugen dunkle Kapuzenpullis. Geflüchtet sind die Beiden wahrscheinlich mit einem weißen Kastenwagen. Zeugenhinweise, zu der Tat oder den Tätern, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (

