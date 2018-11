Mit diesem Betonklotz versuchten es die Täter. /// Das zum Download angebotene Foto darf nur mit Fotonachweis (Foto: Polizei) und gemeinsam mit der Pressemitteilung verwendet werden, in deren Zusammenhang es veröffentlicht wurde. Eine gesonderte Verwendung des Fotos ist nicht gestattet. Bild-Infos Download

Lippstadt (ots) - In der Nacht zum heutigen Donnerstag versuchten bislang unbekannte Täter in den Kindergarten an der Goerdelerstraße einzudringen. Mit einem schweren Betonklotz versuchten die Diebe mehrere Fensterscheiben einzuwerfen. Dieses gelang ihnen jedoch nicht. Sie beschädigten insgesamt sieben Scheiben und verursachten einen recht hohen Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-9100 an die Kriminalpolizei zu wenden. (lü)

