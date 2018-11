POL-SO: Werl-Holtum - Radfahrer übersehen

Werl (ots) - Am Donnerstag, um 07:22 Uhr, kam es an der Einmündung der Straße "In der Bredde" auf die Holtumer Bundesstraße zu einem Unfall. Ein 51-jähriger Mann aus Werl war mit seinem Chrysler auf der Straße In der Bredde aus Holtum kommend unterwegs. An der Einmündung beabsichtigte er nach rechts in Richtung Unna abzubiegen. Dabei übersah er einen 40-jährigen Radfahrer aus Werl der ebenfalls in Richtung Unna unterwegs war. Es kam zu einer Kollision, bei der der Radfahrer leicht verletzt wurde. Unmittelbar nach dem Unfall lag das Fahrrad des 40-Jährigen noch auf der Straße. Ein Lkw fuhr über das Rad und zerstörte es komplett. Der Lkw-Fahrer stoppte nicht und fuhr einfach weiter. Leider gibt es keine näheren Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug. Zeugen, die Hinweise zu dem Lkw oder seinem Fahrer geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

