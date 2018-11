POL-SO: Soest - Vorfahrt genommen-Radlerin stürzte

Soest (ots) - Am Mittwoch gegen 16:45 Uhr fuhr eine 30-jährige Frau aus Soest auf ihrem Rad auf dem Radweg vom Lübecker Ring in Richtung Wisbyring. An der Kreuzung Arnsberger Straße bog ein Fahrzeug ab, ohne der Radlerin Vorfahrt zu gewähren. Die 30-Jährige konnte durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Stürzte jedoch über den Lenker auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei so schwer, dass sie mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Autofahrer oder die Fahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne um sich die Radlerin zu kümmern. Das Verkehrskommissariat sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf den Unfall und den beteiligten PKW geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

