POL-SO: Lippstadt - Vorfahrt missachtet

Lippstadt (ots) - Am Dienstag gegen 14:00 Uhr fuhr eine 42-jährige Frau aus Anröchte mit ihrem PKW auf der Bökenförder Straße in Richtung Erwitter Straße. Als sie im Einmündungsbereich nach links auf die Erwitter Straße einbog übersah sie den entgegen kommenden PKW einer 32-jährigen Autofahrerin aus Lippstadt. Durch die Kollision im Einmündungsbereich erlitt die 32-Jährige einen Schock und wurde mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro. (fm)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell