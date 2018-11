POL-SO: Soest - Einbruch in Einfamilienhaus

Soest (ots) - Zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr drangen am Mittwoch unbekannte Täter durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Burrichterweg ein. Sie suchten in allen Räumen nach Wertsachen und erbeuteten dabei Schmuck und Bargeld in unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei in Soest sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

