POL-SO: Lippstadt - Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Lippstadt (ots) - Eine 57-jährige Autofahrerin aus Lippstadt fuhr am Dienstag gegen 15:00 Uhr vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes Am Stadtpark nach links auf die Beckumer Straße. Dabei unterschätzte sie die Entfernung zu einem Fahrzeug, das sich von links näherte. Dessen 62-jähriger Fahrer führte eine Notbremsung durch, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Von dieser Notbremsung völlig überrascht gelang es einem 18-jährigen, nachfolgenden Autofahrer aus Rüthen, nicht mehr rechtzeitig zu bremsen, so dass es zu einem Auffahrunfall kam. Dabei wurden der 62-jährige Lippstädter und seine 61-jährige Ehefrau verletzt und mit Rettungstransportwagen in Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. (fm)

