POL-SO: Ense-Niederense - Hecke behinderte Sicht-Zwei Verletzte

Ense (ots) - Kurz nach 18:00 Uhr fuhr eine 28-jährige Frau aus Ense am Dienstag mit ihrem PKW auf der Kardinal-Schulte-Straße in Richtung Grabenstraße. Im Kreuzungsbereich erschwerte eine etwa drei Meter hohe Hecke die Sicht. Dadurch übersah die 28-Jährige das Fahrzeug einer 34-jährigen Autofahrerin aus Ense, die auf der Grabenstraße unterwegs war. Durch die Kollision im Einmündungsbereich prallte das Fahrzeug der 28-Jährigen gegen eine Straßenlaterne. Beide Frauen wurden bei dem Unfall verletzt und mit Rettungstransportwagen in Krankenhäuser eingeliefert. Der Schaden an den Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, wurde auf etwa 20000 Euro beziffert. (fm)

