POL-SO: Warstein-Belecke - Sachbeschädigung in der St. Pankratiuskirche

Warstein (ots) - Im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr kam es am Montag zu Sachbeschädigungen in der Sankt Pankratiuskirche. Unbekannte hatten mehrere Glühbirnen und Leuchtstoffröhren von der Orgelbühne geworfen nachdem sie zuvor über eine Tür zur Orgelbühne geklettert waren. Außerdem wurden Reinigungsmittel und Werkzeug entwendet. Die Polizei in Warstein sucht Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können. Telefon: 02902-91000. (fm)

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

