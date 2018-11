POL-SO: Lippstadt-Eickelborn - Durchsuchung erfolgreich

247 Cannabispflanzen und über vier Kilogramm Marihuana wurden bei der Durchsuchung sichergestellt. Bild-Infos Download

Lippstadt (ots) - Bereits am Freitag durchsuchten Beamte des Rauschgiftkommissariats ein Haus in Eickelborn. Nach umfangreichen Ermittlungen war man einem 56-jährigen Tatverdächtigen auf die Spur gekommen, und ein Durchsuchungsbeschluss durch das zuständige Amtsgericht wurde vollstreckt. Bei der Durchsuchung wurden 247 Cannabispflanzen in unterschiedlichsten Wachstumsstadien, über vier Kilogramm bereits getrocknetes Marihuana, sowie geringe Mengen Haschisch und Amphetamin aufgefunden. Die Drogen wurden sichergestellt, der 56-Jährige festgenommen. Wegen des Verdachts des illegalen Anbaus und Handels mit nicht geringen Mengen Betäubungsmitteln ordnete der Richter des Amtsgerichts Paderborn gegen den Tatverdächtigen die Untersuchungshaft an. (fm)

