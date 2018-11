POL-SO: Lippstadt - Feuer im Mehrfamilienhaus

Lippstadt (ots) - Am Mittwoch, um 06:49 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in die Preußenstraße gerufen. Hier drang Rauch aus einer Wohnung im Dachgeschoss. Der Brandherd konnte schnell entdeckt werden. Es handelte sich um einen Nachspeicherofen. Der 73-jährige Wohnungsinhaber wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 20000,- EUR geschätzt. Die Brandursache könnte ein technischer Defekt an dem Nachtspeichergerät sein. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell