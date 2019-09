Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Polizei und Zoll kontrollieren Autobahnverkehr - Diverse Verstöße festgestellt++

Oyten (ots)

Polizeibeamte der Polizeidirektion Oldenburg führten gemeinsam mit Beamten des Hauptzollamts Bremen auf der BAB 1 bei Oyten eine Kontrolle im Themenbereich Kriminalitätsbekämpfung durch. Dabei wurden 84 Fahrzeuge und 136 Personen angehalten und kontrolliert. Die Beamten leiteten diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Drei Personen führten ihre Kraftfahrzeuge unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss. Darunter ein 49-jähriger Autofahrer aus Polen, der einen Atemalkoholgehalt von 2,44 Promille erreichte. An einem kontrollierten Pkw waren falsche bzw. nicht für den Pkw ausgegebene Kennzeichen angebracht. Zwei Pkw-Fahrer waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. In einem Fahrzeug wurden gefälschte Dokumente gefunden. Ebenfalls in dem Pkw aus Hamburg befand sich eine Person, die per Haftbefehl gesucht wurde.

