Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Pkw fährt ungebremst in Stauende - Ein Schwerverletzter++

Achim (ots)

Schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen hat am späten Mittwochnachmittag ein 54-jähriger Autofahrer aus Ludwigslust bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie im Bereich des Bremer Kreuzes erlitten. Aus Unachtsamkeit fuhr er nahezu ungebremst auf einen Gliederzug auf, der am Stauende stand. Während der Fahrer des Lkw den Aufprall unverletzt überstand, zog sich der Pkw-Fahrer so schwere Verletzungen zu, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Erste Meldungen, der Autofahrer sei in den Trümmern seines Fahrzeugs eingeklemmt, bestätigten sich zum Glück nicht. Er konnte noch vor dem Eintreffen der Oytener Feuerwehr von Ersthelfern aus dem Fahrzeug geholt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Aktuell ist die A 1, Richtungsfahrbahn Bremen-Osnabrück, für die Dauer der Bergungsmaßnahmen gesperrt. Der Verkehr wird über den Parallelfahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Dennoch hat sich bereits jetzt ein Rückstau von mehreren Kilometern hinter der Unfallstelle gebildet. Autofahrern, die heute noch die A 1 in Richtung Osnabrück nutzen wollten, wird empfohlen, die Autobahn bereits an den Anschlussstellen Posthausen oder Oyten zu verlassen und auf die Umleitungsstrecken auszuweichen.

