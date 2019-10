Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

Wallstadt: PKW überrollt 8 -jährigen Jungen - keine lebensgefährlichen Verletzungen

Mannheim / Wallstadt (ots)

Am Montagmittag, gegen 13.40 Uhr, ereignete sich ein Unfall im Stadtteil Wallstadt. Der 39-jährige Fahrer eines VW-Caddy übersah beim Rangieren im Binsenweg einen 8-jährigen Jungen, der am Boden kniete und sich die Schuhe band. Der Junge wurde von dem Auto erfasst und teilweise überrollt. Dabei erlitt er unter anderem Verletzungen am Kopf und wurde mit Verdacht auf Knochenbrüche durch den Rettungsdienst in die Kinderklinik verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Nach erster Untersuchung besteht nach Auskunft der Ärzte derzeit keine Lebensgefahr.

