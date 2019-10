Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - BMW in Sutthausen aufgebrochen

Osnabrück (ots)

Auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Bertha-von-Suttner-Straße, machten sich Unbekannte zwischen Freitagmorgen (10 Uhr) und Samstagabend (19 Uhr) an einem weißen BMW 135i xDrive zu schaffen. Der oder die Täter schlugen eine Scheibe an dem Pkw ein, bauten das Navigationsgerät aus und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Osnabrücker Polizei ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell