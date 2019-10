Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Pkw auf Lidl-Parkplatz aufgebrochen

Bramsche (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Sonntag einen auf dem Lidl-Parkplatz in der Lindenstraße abgestellten roten VW Passat aufgebrochen. Der Täter schlug eine Seitenscheibe des Firmenfahrzeugs ein, öffnete den Wagen und schaute sich darin nach Wertgegenständen um. Offenbar fand er dabei aber nichts für ihn Interessantes, denn Beute machte der Aufbrecher bei seiner Tat nicht. Hinweise bitte an die Bramscher Polizei unter der Telefonnummer 05461-915300.

