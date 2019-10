Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstähle im Fasanenweg

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht zu Sonntag im Fasanenweg in mehreren Garagen umgesehen und Fahrräder gestohlen. In einem Fall wurde ein Garagentor aufgebrochen und ein schwarzes Herrenrad der Marke Granville, Modell Calgary, samt Fahrradanhänger und darauf befestigter grauer Hundebox mitgenommen. Aus einer anderen Garage stahlen die Kriminellen ein grün-schwarzes E-Bike der Marke BBF. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Transportern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell