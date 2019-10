Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: E-Bike und Rasenmäher gestohlen

Melle (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnacht und Samstagmittag kam es auf einem privaten Grundstück an der Gesmolder Straße (Nähe Verkehrskreisel Westerhausener Straße) zu einem Diebstahl. Unbekannte schlichen sich in das Carport und nahmen ein dort abgestelltes schwarzes E-Bike der Marke Bulls, Modell Lacuba Plus sowie einen roten Rasenmäher der Marke Go/On mit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Meller Polizei unter der Telefonnummer 05422/920600 entgegen.

