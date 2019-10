Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbrecher nahmen Fernseher mit

Georgsmarienhütte (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Brüggereschweg eingebrochen. Nachdem die Täter das Gebäude zwischen 23.30 Uhr und 4 Uhr betreten hatten, brachen sie die Zugangstür einer Wohnung im Erdgeschoss auf und sahen sich darin nach Wertgegenständen um. Schließlich nahmen sie einen Flachbildschirmfernseher, eine Lautsprecherbox sowie eine Spielekonsole an sich und machten sich damit unbemerkt aus dem Staub. Wer im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, ruft bitte beim Polizeikommissariat in Georgsmarienhütte an. Telefon: 05401/879500.

