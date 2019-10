Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Randalierer in der Bahnhofstraße

Ostercappeln (ots)

Unbekannte waren am frühen Samstagmorgen in der Bahnhofstraße unterwegs und haben dort Sachbeschädigungen begangen. Die Täter traten im Zugangsbereich der Grundschule mit Wucht gegen ein Fenster, so dass in der Folge der gesamte Fensterflügel ins Innere fiel. Danach bewegten sich die vermutlich gleichen Randalierer weiter ortseinwärts und traten dort divese Mülltonnen um. Deren Inhalt verteilte sich dadurch großflächig in der Umgebung. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter, die offenbar in einer Gruppe unterwegs waren. Telefon: 05471/9710.

