Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Osnabrück (ots)

Am führen Samstagmorgen kam es in der Straße Zum Pyer Moor zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier junge Männer verletzt wurden. Ein mit den aus Wallenhorst und Osnabrück stammenden Personen besetzter VW Golf war gegen 02.30 Uhr in Richtung stadteinwärts unterwegs, kam dann vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Bereich zwischen dem Lindholzweg und der Lechtinger Straße in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte nahezu frontal gegen einen Straßenbaum. Alle vier Insassen im Alter zwischen 22 und 25 Jahren konnten selbständig das totals beschädigte Auto verlassen, mussten aber in der Folge aufgrund ihrer schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Da nicht einwandfrei geklärt werden konnte, wer den Wagen zum Unfallzeitpunkt gefahren hat, wurde allen vier Männern eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtschaden wurde von der Polizei auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte beim Unfalldienst unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

