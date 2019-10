Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch beim Landkreis- Person mit weißer Hose flüchtete

Osnabrück (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen ist eine unbekannte Person in die Räumlichkeiten der Landkreisverwaltung am Schölerberg eingebrochen. Der oder die Unbekannte öffnete gegen 01.40 Uhr gewaltsam ein Fenster und stieg in ein Büro ein. Dabei löste die Person den Alarm aus, sah von einer weiteren Tatausführung ab und flüchtete ohne Beute. Ein Zeuge hatte noch eine Person mit weißer Hose weglaufen sehen, die alarmierte Polizei konnte den Mann oder die Frau allerdings nicht mehr finden. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 oder 0541/327-2115 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell