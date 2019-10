Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Fahrer eines Mini Clubman gesucht

Bad Iburg (ots)

Die Polizei sucht nach dem unbekannten Fahrer eines Mini Clubman (Kombi), der sich am frühen Morgen des 22.09.2019 im Ortsteil Glane um einen verletzten Radfahrer gekümmert hat. Der Radler war aus noch ungeklärter Ursache gegen 1 Uhr am Zebrastreifen des Verkehrskreisels an der Bielefelder Straße gestürzt und hatte sich dabei verletzt. Der Autofahrer brachte den 47-Jährigen daraufhin auf dessen Wunsch nicht ins Krankenhaus, sondern nach Hause. Sein Fahrrad hatte der Iburger zuvor am Verkehrskreisel abgestellt. Als er es gegen Mittag wieder abholen wollte, war das rot-weiß-schwarze E-Bike der Marke Haibike, Modell Sduro 2.0 Trekking, nicht mehr aufzufinden. Offenbar hatte ein Dieb die Gelegenheit genutzt und das Fahrrad mitgenommen. Der Fahrer des Mini Clubman wird als möglicher Zeuge zu dem Vorfall gesucht. Er und weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bad Iburg zu melden. Telefon: 05403-2285.

