Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Bewohner überrascht Einbrecher

Osnabrück (ots)

Ein Mehrfamilienhaus an der Piusstraße geriet am frühen Donnerstagmorgen ins Visier von Einbrechern. Der Bewohner einer Erdgeschosswohnung bemerkte gegen 02.25 Uhr verdächtige Geräusche und stellte bei einer Nachschau fest, dass ein Unbekannter versuchte die heruntergelassenen Rollläden hochzudrücken. Als der Täter den Bewohner erblickte, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Einbrecher wurde als ca. 1,70 m groß beschrieben und trug eine helle Jacke. Zeugen, die im Bereich Piusstraße/Schilgenstraße verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2115.

