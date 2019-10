Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln - Zeugen nach Brand gesucht

Ostercappeln (ots)

In der Straße An der Friedenshöhe geriet am späten Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache eine Hecke in Brand. Anwohner bemerkten die Flammen gegen 22.25 Uhr, versuchten den Brand zu bekämpfen und alarmierten die Polizei und die Feuerwehr. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz und löschte den Brand. Die Polizei in Bohmte hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05471/9710 entgegengenommen.

