Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nortrup - Tödlicher Verkehrsunfall auf der Badberger Straße

Nortrup (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Badberger Straße ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Autofahrer war gegen 11.30 Uhr von Nortup in Richtung Badbergen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Mann mit seinem Pkw von der Straße ab und prallte rechtsseitig gegen einen Baum. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb trotz notärztlicher Versorgung noch an der Unfallstelle. Die Badberger Straße ist im Bereich der Unfallstelle derzeit voll gesperrt. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Rufnummer 05439/9690 zu melden.

