Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Verkehrsunfallflucht mit 3000 EUR Schaden

Osnabrück (ots)

In der Wilhelm-von-Euch-Straße in Osnabrück kam es in der Zeit von Montag 20 Uhr bis Dienstag 13 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrad abgestellter Pkw wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug derart beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von 3000 EUR entstand. Der Verkehrsunfalldienst Osnabrück bittet daher Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0541/3272315 zu melden.

