Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Autofahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Leicht verletzt wurde eine 30-jährige Seat-Fahrerin bei einem Auffahrunfall am Montag, 30. September 2019, in der Kranstraße. Gegen 15.30 Uhr beabsichtigte sie von der Kranstraße nach rechts auf die Zollstraße abzubiegen. Hierzu musste sie verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihr fahrende 48-jährige Autofahrer eines Seats fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4500 Euro. (as)

