Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Fußgänger nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Eine 14-jährige Jugendliche wurde am Montag, 30. September 2019, gegen 13.40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Südring leicht verletzt. Als das Mädchen die Fahrbahn des Südrings überquerte, kam es zu einer Berührung mit einem Autofahrer. Der Mercedes-Fahrer bog zum Unfallzeitpunkt von der Westhofenstraße links auf den Südring ab und setzte seine Fahrt zunächst ungehindert fort. Der 55-jährige Fahrer konnte allerdings im Rahmen von Ermittlungsmaßnahmen an seiner Wohnanschrift zeitnah angetroffen und zum Vorfall befragt werden. Die Verletzte musste medizinisch vor Ort nicht behandelt werden und wird selbstständig einen Arzt aufsuchen. (as)

