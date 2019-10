Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Trickdieb nahm Goldkette mit

Hasbergen (ots)

Bereits am Donnerstag vergangener Woche kam es im Grüner Weg zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer älteren Dame. In der Mittagszeit klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Seniorin und fragte an, ob sie ihm Modeschmuck verkaufen würde. Die Frau wollte die Gelegenheit, sich von einigen Stücken zu trennen, nutzen und ließ den "Herrn Weiß" in ihre Wohnung. Im Rahmen des Verkaufsgespräches breitete die Rentnerin den Inhalt einer Schmuckschatulle auf dem Tisch aus. Eine wertvolle Goldkette legte sie aber beiseite, da diese nicht veräußert werden sollte. Wenig später klingelte das Handy des unbekannten Mannes, der in der Folge unter einem Vorwand schnell die Wohnung verließ. Unmittelbar danach stellte die Seniorin fest, dass der Mann zuvor offenbar die Goldkette eingesteckt und mitgenommen hatte. Der etwa 25 bis 30 Jahre alte Täter war mit 160 bis 165cm Größe recht klein, schlank und hatte einen dunklen Hautteint. Er trug einen Schnurrbart, hatte kurze dunkle Haare und sprach Deutsch ohne Akzent. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Hasbergen unter der Telefonnummer 05405-69111 entgegen.

