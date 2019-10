Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Schwarzer BMW 520d gestohlen

Bramsche (ots)

Unbekannte sind am Dienstagmorgen in eine Wohnung an der Jahnstraße eingebrochen und haben in der Folge einen schwarzen BMW 520d gestohlen. Die Täter hebelten zwischen 08.15 Uhr und 09.15 Uhr die Terrassentür der Wohnung auf und sahen sich in den Räumlichkeiten um. Dabei fanden sie den Zündschlüssel des erst ein Jahr alten Autos und nahmen diesen an sich. Letztendlich stiegen die Unbekannten in den am Fahrbahnrand der Stettiner Straße geparkten Wagen (Kennzeichen OS-LQ 100) und fuhren davon. Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Verbleib des BMW nimmt die Polizei in Bramsche entgegen. Telefon: 05461/915300.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell