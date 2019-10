Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Gartengeräte gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

Auf einem Spielplatz in der Gerberstraße machten sich Unbekannte am Mittwoch an einem Gartenhaus zu schaffen. Der oder die Täter brachen das Haus zwischen 06.30 und 18.45 Uhr auf und stahlen anschließend mehrere Gartengeräte. Die Polizei in Georgsmarienhütte ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05401/879500 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell